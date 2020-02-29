الصحة العالمية: لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات

وذكرت المنظمة على موقعها في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، انه "لا يُنصح بان يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)".

وأشارت إلى "ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس"، مؤكدة أن "الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون او فركهما بمُطهر كحولي".



وأوضحت أنه "عند ارتداء كمامة، يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها".