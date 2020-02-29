تعيين شخصية جدلية رئيساً للاستخبارات الأمريكية

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف رئيسا لأجهزة الاستخبارات، مثيرا مزيدا من الجدل إزاء منصب في غاية الأهمية بقي شاغرا لأشهر.
وعين ترامب بدلا منه الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماكغواير مديرا بالإنابة للإشراف على 17 وكالة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.
وعاد الرئيس الأمريكي وأقال ماكغواير في فبراير الماضي، عقب شهادته أمام الكونغرس في جلسة مغلقة قال فيها، إن "الروس يتدخلون مجددا في الانتخابات الأمريكية لدعم مسعى ترامب للفوز بولاية ثانية".
أما راتكيلف، فيجاهر بالدفاع عن ترامب، فيما يعتبره الأخير "رجلا رائعا يتمتع بموهبة كبيرة".
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