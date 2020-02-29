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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام الناتو يصل إلى كابول قبل التوقيع على اتفاق سلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
وصل أمين عام حلف شمال الأطلسي(الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت إلى أفغانستان، قبل مراسم التوقيع المقررة على اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وخلال زيارته إلى كابول، سيلتقي ستولتنبرغ مع الرئيس أشرف غني ومسؤولين أفغان كبار، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحافي مشترك بمشاركة غنى وستولتنبرغ ووزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر. ولدى وصوله، التقى ستولتنبرغ مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله. وقال ستولتنبرغ إن "الناتو سيواصل وجوده في أفغانستان، حتى تحقيق سلام مستدام في البلاد"، طبقاً لما ذكره مكتب عبد الله في بيان. ووصف عبد الله وستولتنبرغ اليوم بأنه "يوم تاريخي" لأفغانستان التي تمزقها الحرب. ونقل عن ستولتنبرغ قوله "إنني سعيد أن أكون هنا معك في هذا اليوم التاريخي والمهم في كابول. نأمل أن تمهد تلك الخطوة لسلام واستقرار دائمين في أفغانستان".
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