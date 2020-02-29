أذربيجان تغلق حدودها مع إيران بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

أعلنت أذربيجان إغلاق حدودها مع إيران لمدة أسبوعين بسبب مخاوف من فيروس كورونا (كوفيد19) بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم السبت بأن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران ارتفع من 34 إلى 43 خلال 24 ساعة. وقال جهانبور في مؤتمر صحافي إن "ما مجموعه 593 شخصاً ثبت إصابتهم بـ"كوفيد 19-". وأضاف أن "123 من مرضى الفيروس تعافوا وغادروا المستشفى". وقال المتحدث إن "الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في جميع أنحاء البلاد". وكانت ايران قد ألغت إيران صلاة الجمعة أمس في 22 من محافظات البلاد الـ 31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وقررت إغلاق المدارس حتى بعد غد الاثنين. وتعد إيران، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، من بؤر المرض.

