كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

تجاوز عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في كوريا الجنوبية 3 آلاف حالة بعدما أعلنت سلطات الصحة في البلاد عن 813 إصابة جديدة اليوم السبت. ووصلت حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 3150 شخصا حتى الآن، وهي صاحبة أكبر تفش للفيروس خارج الصين. وارتفع عدد الوفيات المرتبط بالفيروس بواقع 4 ليصل الإجمالي إلى 17 حالة وفاة حتى الآن. كما أعلنت البلاد عن أول حالة إعادة إصابة بالفيروس، بعد شفاء المريض. وكانت التحاليل أثبت إصابة مريضة (70عاماً) بالفيروس مرة أخرى بعد إعلان شفائها في وقت سابق. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلاً عن مسؤول، أن المرأة ربما تكون أًصيبت بالفيروس مرة ثانية بسبب ضعف جهازها المناعي. ومن المحتمل أيضاً أن جسدها لم يتخلص بالكامل من الفيروسات عندما عولجت من المرض في المرة الأولى.

