إلغاء مهرجانات تفتح زهر الكرز في اليابان بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

ألغيت أبرز مهرجانات تفتح زهر الكرز في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يثير انتشاره السريع مخاوف كبيرة حول العالم. ولن تقام هذه الاحتفالات التقليدية في طوكيو وأوساكا التي تستقطب سنويا ملايين الأشخاص الراغبين في التمتع بمشاهدة أزهار الكرز البيضاء والزهرية، في موعدها المقرر أصلا في أبريل (نيسان). وقالت هيئة "جابان مينت" في أوساكا أمس الجمعة: "نحن آسفون حقاً للأشخاص الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة تفتح زهر الكرز... نرجو أن تتفهمونا". ومن المتوقع أن تطال قرارات الإلغاء مهرجانات أخرى لتفتح زهر الكرز، وهي أحداث يترقبها السكان المحليون والسياح على السواء. وأشار منظمو مهرجان "ناكاميغورو" في طوكيو إلى أنه في إمكان الناس التمتع بمشاهدة تفتح زهر الأشجار التي تنمو على الطرق العامة. ويأتي قرار الإلغاء في ظل تكثيف السلطات اليابانية جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 230 شخصاً في البلاد وأودى بحياة خمسة أشخاص. وقد أغلقت المدارس فيما تحض الحكومة السكان على العمل من منازلهم أو التنقل خارج أوقات الذروة وتفادي التجمعات. وأعلنت الشركة المشغلة لمتنزهي "ديزني" في طوكيو (ديزنيلاند وديزني سي) الجمعة أن الموقعين سيغلقان أبوابهما لحوالى أسبوعين بسبب الفيروس. كذلك أعلنت شركة "يونيفرسال ستوديوز" بفرعها الياباني في أوساكا أنها ستقفل لأسبوعين.

