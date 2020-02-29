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السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان

متابعات_الخليج 365

رحبت وزارة الخارجية السعودية بتوقيع اتفاق السلام بين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركـة طالـبان.

 

وأشارت الخارجية السعودية، في بيان السبت، إلى أن هذا الاتفاق سيكون له دور في استعادة أفغانستان استقرارها، بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.

 

وعبرت عن تطلع المملكة العربية السعودية "لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق الـنار، وسلام يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار".

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وأصدرت واشنطن وكابول بيانا مشتركا، السبت، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

 

وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

 

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

 

وفي وقت سابق، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الأفغاني على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، عشية التوقيع على اتفاق سلام مع حركة طالبان

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