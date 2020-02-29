تايوان تعلن إصابة سيدة بفيروس كورونا عقب عودتها من رحلة بمصر ودبي.. والصحة العالمية تؤكد رسميا دخول سائحين فرنسيين وكنديين لمصر مصابين بالفيروس

قال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة التايواني إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.

وأضاف أن الممرضات شاركن في علاج الحالة قبل التأكد من إصابتهن، حيث إن الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة داخل مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبراير و بدأت تشعر بإعياء خلال زيارتها لمصر.

وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالعدوى خارج البلد مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.

وفي وقت سابق، اعلنت كل من وزارتي الصحة في فرنسا وكندا عن اصابة مواطنين عائدين من مصر بفيروس كورونا الجديدن وعلى الفور تواصلت السلطات المصرية مع الجهات نفسها للتعرف على تفاصيل ما تم الاشارة إليه لمزيد من الاجراءات الوقائية.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد تعافي الحالة الحاملة للفيروس وخروجها من الحجر الطبي بمدينة مطروح.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين، والآخر الكندي والذين ثبت مؤخراً إصابتهم بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من مصر. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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وتابعت الصحة العالمية بحسب بيان، أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، وما زال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق، وقد أبلغت وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية فور تلقيها الإخطار.

وقامت الوزارة بتنشيط فرق الاستجابة السريعة، وإتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصى الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين، وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بفحص الخروج من البلاد لدولة الصين في توصياتها المؤقتة الصادرة في 30 يناير بعد إعلان COVID-19 كطارىء صحة عامة ذو قلق دولي بموجب اللوائح الصحية الدولية. وتركز البلدان في الوقت الحالي على فحص المسافرين القادمين فقط من البلدان التي يُحتمل أن يبلغ عن انتقال مجتمعي للفيروس بها مثل الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية.

وتقوم مصر بتنفيذ فحص دخول المسافرين القادمين من هذه الدول فقط بناء على تقييم ذاتى قامت به وزارة الصحة والسكان، حيث خلص التقييم أن فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد.

و فى سياق الحالات المكتشفة حديثا فقد تم اكتشاف كل من الحالتين الفرنسية والكندية في بلديهما، حيث أنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول. وإضافة إلى ذلك تُظهر التقارير المنشورة أنه يتم اكتشاف نسبة ضئيلة من الحالات المستوردة عند نقاط الدخول بالدول حتى وإن كان إجراء الفحص قائما عند نقاط العبور.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من حالات COVID-19 داخل مصر، وقد تعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين.

وتجري مصر حاليًا اتصالات مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين ، وستقوم بمشاركة تقرير مع منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة. حيث بدأت فرنسا بالفعل في مشاركة نتائج التحقيق وأقرت كندا باستلام طلب مصر.