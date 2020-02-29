بعد 19 عاما من الصراع.. تفاصيل اتفاق "طالبان" وواشنطن لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.. والأمم المتحدة: مستعدون لدعم السلام

وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وينص الاتفاق على أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020.

وخلال كلمته التي سبقت التوقيع، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حركة "طالبان" للوفاء بتعهداتها بقطع العلاقات مع القاعدة ومواصلة القتال ضد تنظيم "داعش".

من جهته، قال الملا بارادار زعيم "طالبان" إنه يرغب في إقامة نظام إسلامي بأفغانستان، كما دعا الفصائل الأفغانية إلى العمل من أجل تحقيق ذلك.

ويأتي التوقيع تزامنا مع إصدار الحكومتين الأفغانية والأمريكية بيانا يفيد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع "طالبان"، على أن تستكمل الانسحاب وقوات حلف شمال الأطلسي خلال 14 شهرا.

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حثت الأمم المتحدة على استمرار خفض العنف في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة الامريكية وحركة طالبان الأفغانية.



ودعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (UNAMA) إلى مواصلة الحد من العنف في أفغانستان ورحبت بالتزام الأطراف المتصارعة بمواصلة الحوار.

وفي وقت سابق من فبراير/ شباط، وافقت الحكومة الأفغانية على وقف عملياتها ضد طالبان لمدة سبعة أيام لتسهيل أول مفاوضات رسمية بين كابول والمتمردين.

وانتهت فترة الحد من العنف بنجاح وتبعتها الولايات المتحدة وطالبان بالتوقيع على اتفاق سلام في وقت سابق من اليوم في الدوحة بقطر.

وقال بيان للأمم المتحدة: "تعد المفاوضات بين الأفغان أساسية لجهود السلام. ترحب الأمم المتحدة بالالتزام الذي أبدته الأطراف بالمفاوضات بين الأفغان، وتحثهم على المضي قدمًا بسرعة في تحضيراتهم لبدء المفاوضات، بما في ذلك من خلال تشكيل فريق مفاوضات حقيقية".

كما أعربت الأمم المتحدة عن "دعمها لعملية شاملة بقيادة أفغانستان"، ودعت إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب". حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

وشددت الأمم المتحدة على "أهمية مواصلة الحد من العنف، وخاصة العنف الذي يلحق الضرر بالمدنيين"، وحثت جميع الأطراف، في الفترة المقبلة، على "مضاعفة الجهود للحد من العنف في الطريق إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة".

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها "مستعدة لدعم عملية سلام تقودها أفغانستان وتضم النساء والأقليات والشباب".