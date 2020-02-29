الدفاع التركية: القضاء على 6 عناصر من "بي كا كا" بعملية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ نفّذت عمليّة مدعومة بغطاء جوي في منطقتي "متينا" و"غارا" شمالي ​العراق​، ما أدّى إلى القضاء على 6 عناصر من منظمة "بي كا كا" كانوا يستعدّون لشنّ هجوم إرهابي"، مشدّدةً على أنّ "القوات التركية ستواصل عمليّاتها بلا هوادة ضدّ المنظمة الإرهابية في المنطقة".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، بحسب مزاعم الجانب التركي.