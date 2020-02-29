الدفاع التركية: القضاء على 6 عناصر من "بي كا كا" بعملية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات التركية نفّذت عمليّة مدعومة بغطاء جوي في منطقتي "متينا" و"غارا" شمالي العراق، ما أدّى إلى القضاء على 6 عناصر من منظمة "بي كا كا" كانوا يستعدّون لشنّ هجوم إرهابي"، مشدّدةً على أنّ "القوات التركية ستواصل عمليّاتها بلا هوادة ضدّ المنظمة الإرهابية في المنطقة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، بحسب مزاعم الجانب التركي.
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