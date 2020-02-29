الصحة البحرينية: مجموع الإصابات بكورونا بلغ 41 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة لمواطنين قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة في ​البحرين​ "تسجيل ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنتين بحرينيتين، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جويّة غير مباشرة من ​إيران​ عبر ​مطار البحرين الدولي​"، موضحةً أنّ "فور تأكيد نتائج التحاليل المختبريّة إصابتهم بالفيروس، تمّ نقلهم إلى إحدى المراكز الخاصّة بالعزل لتلقّي العلاج والرعاية اللّازمة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 41 مصابًا، جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصّص".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الوحدات المتنقلة للفحص والمجهّزة وفق المعايير الطبيّة المعتمدة مستمرّة في معاينة المواطنين العائدين من إيران، ممّن تمّ تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص، حيث يقوم فريق طبّي مختص بإجراء الفحوصات اللّازمة لهم في مناطق سكنهم، وذلك بأخذ العينة للتأكّد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس". وأشارت إلى أنّه "يتمّ تزويد المواطنين ممّن يتمّ التأكّد من سلامتهم بالتعليمات والإرشادات التوعويّة كافّة والتأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازيّة الوقائيّة المتمثلة في الحجر المنزلي لمدّة 14 يومًا، كما يتمّ منحهم إجازة طبيّة مدفوعة الأجر لمدّة 14 يومًا، وتتمّ أيضًا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحّتهم وسلامتهم".