فهمي وصل إلى تونس للمشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، إلى تونس العاصمة، في زيارة رسمية يُشارك فيها بأعمال مؤتمر وزراء الداخلية العرب السابع والثلاثين، الّذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة، ويرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الداخلية التونسية هشام المشيشي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.
وسيلقي فهمي كلمة لبنان في المؤتمر الّذي سينعقد غدًا الأحد، ومن المقرّر أن يُجري محادثات مشتركة مع نظيره التونسي ونظرائه العرب، للبحث في سبل تطوير التنسيق الأمني والملفات ذات الإهتمام المشترك.
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