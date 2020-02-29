وصول مسيرة "ستدفعون الثمن" إلى وسط بيروت وتجمع في شارع البلدية

وصلت المسيرة الّتي انطلقت من منطقة ​البربير​ تحت شعار "ستدفعون الثمن"، إلى أمام مبنى اللعازرية في ​وسط بيروت​، ويردّد المشاركون فيها شعارات عدّة، أبرزها:" "نبض ​الثورة​ مكمل"، "لا نريد إعطاء الفرص لأحد" و"نريد ​انتخابات​ نيابية مبكرة"، معتبرين أنّه "ليس هناك مشكلة اقتصاديّة أو ماليّة بل مشكلة سياسيّة".

ووصلت تعزيزات من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ إلى محيط ​ساحة رياض الصلح​.

كما يتجمّع عشرات المتظاهرين عند مدخل ​ساحة النجمة​ في شارع ​بلدية بيروت​، وتسلّق عدد منهم الجدار الإسمنتي الّذي يفصل الشارع عن المدخل، بينما ألقى آخرون ​مفرقعات نارية​ وحجارة باتجاه عناصر ​القوى الأمنية​ المتحصنين خلف الجدار، لكن زملاء لهم تمكّنوا من تهدئتهم وإقناعهم بعدم التعرّض للقوى الأمنية.