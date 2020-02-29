وصول مسيرة "ستدفعون الثمن" إلى وسط بيروت وتجمع في شارع البلدية

وصلت المسيرة الّتي انطلقت من منطقة البربير تحت شعار "ستدفعون الثمن"، إلى أمام مبنى اللعازرية في وسط بيروت، ويردّد المشاركون فيها شعارات عدّة، أبرزها:" "نبض الثورة مكمل"، "لا نريد إعطاء الفرص لأحد" و"نريد انتخابات نيابية مبكرة"، معتبرين أنّه "ليس هناك مشكلة اقتصاديّة أو ماليّة بل مشكلة سياسيّة".
ووصلت تعزيزات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى محيط ساحة رياض الصلح.
كما يتجمّع عشرات المتظاهرين عند مدخل ساحة النجمة في شارع بلدية بيروت، وتسلّق عدد منهم الجدار الإسمنتي الّذي يفصل الشارع عن المدخل، بينما ألقى آخرون مفرقعات نارية وحجارة باتجاه عناصر القوى الأمنية المتحصنين خلف الجدار، لكن زملاء لهم تمكّنوا من تهدئتهم وإقناعهم بعدم التعرّض للقوى الأمنية.
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