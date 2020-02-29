هاشم: من غير المقبول فتح ابواب مستشفى شبعا امام المصابين بالكورونا

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​قاسم هاشم​ في تصريح انه مهما كانت الاعتبارات والأسباب والظروف فمن غير المقبول والمسموح ان تبادر ​الحكومة​ او ​وزارة الصحة​ لفتح أبواب ​مستشفى شبعا​ لاستقبال المصابين ب​الكورونا​، وفي الوقت الذي كنا نحتاج الى إيلاء المستشفى اهتمام الحكومات المتعاقبة تم التعاطي معه بأساليب ملتوية لتمرير مصالح حزبية وانتخابية على حساب كرامة الناس وصحتهم، معتبرا انه من غير المنطقي اليوم استغلال أزمة الكورونا لفتحه عنوة فلننتظر مرور عاصفة فيروس الكورونا لنناقش مع ​وزير الصحة​ آلية تفعيل المستشفى كما اتفقنا معه وبما يخدم ابناء منطقة ​العرقوب​ وصحتهم.

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