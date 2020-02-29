لفتت قائمقامية ​مرجعيون​، في كتاب وجّهته إلى بلديات القضاء، إلى أنّ "حرصًا على الصحة العامة، والتزامًا بالإجراءات الوقائيّة الضروريّة والملحّة لتفادي انتشار فيروس "كورونا"، وانطلاقًا من دور البلديات في متابعة الأوضاع الصحيّة العامّة وممارسة دورها على أعلى المستويات وبكلّ جديّة، يُطلب إليكم إبلاغنا وخلال 24 ساعة كحدّ أقصى عن جميع أبناء بلداتكم الوافدين إليها من الخارج منذ شهر حتّى اليوم مع أرقام هواتفهم، وذلك للمتابعة مع الجهات المختصّة كلّ حسب دوره".

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كانت هذه تفاصيل خبر قائمقامية مرجعيون طلبت من بلديات القضاء الإبلاغ عن الوافدين من الخارج منذ شهر حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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