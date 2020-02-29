قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في الشواغير إلى جهة مجهولة ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: "زهراء علي الحاج حسن" (مواليد عام 1994، لبنانية)، الّتي غادرت بتاريخ 28 شباط 2020 منزلها الكائن في الشواغير/ ​الهرمل​، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه، علمًا أنّها تعاني من أمراض عصبيّة وعقليّة".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الإتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٢٠٠١٣٣/٠٨ للإدلاء بما لديهم من معلومات".