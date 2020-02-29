محمد نصرالله: إطلاق ورشة التنقيب عن النفط والغاز تعتبر مرحلة تاريخية

شكر النائب ​محمد نصرالله​ عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​وزير الصحة​ لزيارته ​مستشفى​ ​مشغرة​ الحكومي واطلاعه على جهوزيتها لجهة ​البناء​ والتجهيزات وعدم انطلاقتها للعمل في خدمة أهالينا في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ بسبب عدم جهوزيتها من حيث الكادر البشري والتمويل ، وتمنى على معاليه إعطاءها الإهتمام الذي يستحقه أبناء المنطقة لا سيما في هذه الظروف الصعبة إقتصادياً .

وأشار نصرالله بأن عمل ​الحكومة​ حثيث لإنتاج ورقة إقتصادية واعدة خلال الاسبوعين القادمين على أمل أن تكون بداية الخروج من المأزق الإقتصادي الذي تعيش فيه البلاد وأكد ان الفرصة لا تزال متاحة ولا بد أن نغتنمها بشكل إيجابي من خلال الإلتفاف حول الحكومة ومساعدتها بمهامها وعدم إعاقتها نظراً لخطورة مثل هذا السلوك .

ونوه بالإيجابية الكبرى التي برزت من خلال إطلاق ورشة ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​ والتي تعتبر مرحلة تاريخية بإمتياز من شأنها في حال نجاحها كما هو متوقع أن تساهم وبسرعة بالنهوض الإقتصادي في ​لبنان​ ووضعه على سكة الإنطلاق ليصبح وطناً واعداً برعاية مواطنية .