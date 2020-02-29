أصدرت بلدية ضهر الأحمر في ​قضاء راشيا​ الوادي قرارا يقضي بموجبه إقفال سوقها الشعبي الذي يقام كل يوم أربعاء من كل أسبوع وذلك اعتبارا من تاريخ 3 آذار وحتى 10 آذار وذلك كتدبير احترازي حفاظا على سلامة المواطنين من خطر ​فيروس كورونا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال سوق ضهر الاحمر الشعبي الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.