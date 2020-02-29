إنطلاق مسيرة من البربير باتجاه السراي الحكومي تحت شعار "ستدفعون الثمن"

نظّم ناشطون في التحركات الإحتجاجيّة، مسيرة تحت شعار "ستدفعون الثمن"، انطلقت من منطقة ​البربير​ باتجاه ​وزارة المالية​، وستتابع إلى ​وزارة الاقتصاد​، وصولًا إلى ​السراي الحكومي​ في ​وسط بيروت​. إضغط للمزيد

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