طارق المرعبي: نستنكر الإعتداء الآثم على الجيش ونطالب بمحاسبة المعتدين

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي، إلى أنّ "شهيد جديد للجيش اللبناني من أبناء عكار يسقط على أرض وطنه، وليس بمواجهة العدو الإسرائيلي".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا نستنكر الإعتداء الآثم على الجيش، ونشدّ على أيادي أهل الشهيد العريف أيمن محمد من وادي خالد ونتقدّم منهم بأحرّ التعازي، ونتمنّى الشفاء السريع لرفيقه حسين الشيخ ونطالب بمحاسبة المعتدين".
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