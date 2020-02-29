قوى الأمن: ضبط كمية من المخدرات بحوزة شخصين عند حاجز التويتي- زحلة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 27 شباط 2020، اشتبه عناصر حاجز "التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الإقليمي، بشخصَين على متن إحدى السيارات، هما: "خ. د." (مواليد عام 1981، لبناني) و"أ. ع." (مواليد عام 1996، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشهما، ضُبطت بحوزتهما كميّة من ​المخدرات​، على الشكل الآتي: كليوغرام واحد من مادة ​حشيشة الكيف​، مظروفان يحتويان على 5 غرامات من ​الحشيشة​، 50 غ. من مادة الهيرويين و50 غ. من مادة زهرية اللون تُستعمل لـ"ضرب" الهيرويين".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّه يوجد بحق الثاني خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة، وقد أبرز للعناصر بطاقة هوية لبنانية، منتحلًا صفة المواطن "م. ش." (مواليد 1992)".