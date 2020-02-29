شدّد النائب ​هادي حبيش​ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين استشهاد ابن عكار العريف أيمن محمد وجرح رفيقه حسين الشيخ في ​الجيش اللبناني​، من أبناء ​وادي خالد​ الأبية، ونأسف أن تدفع عكار دائمًا ثمن تفلّت الأمن في بعض المناطق اللبنانية؛ ونتمنّى على ​قيادة الجيش​ كشف ملابسات الحادثة سريعًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: نأسف أن تدفع عكار دائما ثمن تفلت الأمن في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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