دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايوان تعلن اكتشاف 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

تايبه (رويترز) - أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى وامرأة عائدة من الشرق الأوسط ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.

وأضاف أن الممرضات شاركت في علاج المريض قبل التأكد من إصابتهن.

وتابع أن الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة سياحية في مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبراير شباط وكانت قد بدأت تشعر بإعياء أثناء زيارتها لمصر.

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وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالعدوى خارج البلد مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها.

وأعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)