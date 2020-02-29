شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان عرض مستمر.. إقالة رئيس محافظة ماردين وحبس آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الانتهاكات التركية ضد المعارضة، قامت قوات الشرطة التركية، بمداهمة منزل الرئيس المشارك لمحافظة ماردين التركية عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، باريهان أغا أوغلو، واعتقلتها لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وقال موقع تركيا الآن أن قوات الشرطة التركية ألقت القبض على الرئيسة المشاركة لمحافظة ماردين التركية عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، باريهان أغا أوغلو، بعد فترة طويلة من مراقبة منزله.

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وأضاف الموقع أن النيابة تحقق حاليًا مع باريهان، بعد ترحيلها إلى مديرية أمن محافظة ماردين التركية فرع مكافحة الإرهاب، وقالت إنه لا توجد حتى الآن أية معلومات حول تفاصيل التحقيق.

من جانب آخر أقالت وزارة الداخلية التركية، رئيس بلدية يالوفا عن حزب الشعب الجمهورى وفا سلمان، بعد أن كشف عن فساد داخل البلدية وتقدم بطلب تحقيق للنائب العام التركى، وبدلًا من التحقيق مع المتهمين فى قضية الفساد أصدرت السلطات التركية قراراها بعزل رئيس البلدية.

من جهته، ندد رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كلتشدار أوغلو، فى تغريدة له على تويتر، بقرار عزل رئيس بلدية يالوفا واصفًا القرار بغير العادل وغير القانونى، مضيفًا أن عزل وفا سلمان من منصبه الذى كشف عن انتهاكات القانون التى حدثت بالبلدية وتقدم بطلب للادعاء من أجل اتخاذ إجراء هو هذا الموقف هو ملخص لمفهوم سلطة القصر للقانون. نحن لا نقبل هذا القرار غير القانونى وغير العادل الذى لا يمكنه أن يحكم شعبنا.