شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة الاعتداء على المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن تعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.

وقال النائب، أن الفترة الأخيرة شهدت وقائع تطاول على المعلمين والانتقاص من هيبتهم وكرامتهم داخل الفصول، أخرها واقعة اعتداء ولى أمر على أحد المعلمين بمدرسة الشيشينى الابتدائية بقرية ميت الليت هاشم محافظة الغربية، بالضرب وإصابته بجرح قطعى بالوجه، وواقعة تعدى ولى أمر على إحدى مدرسات اللغة العربية بمنطقة المرج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ووضع قواعد جديدة تنظم مسألة دخول أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع المعلمين، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى واللجوء للإجراءات الإدارية فى حال حدوث أى مشكلة.

Advertisements

وأشار المسعود، إلى أن لائحة الانضباط المدرسى التى حددت العقوبات التى يجرى تطبيقها على الطالب الذى يسيء الأدب مع العاملين بالمدرسة، عبارة عن توجيه الطالب وإرشاده من قبل الأخصائى الاجتماعى مع إبلاغ ولى الأمر وتقديم الاعتذار للمدرسة، وأخذ تعهد كتابى على الطالب وولى أمره مع فصله من يوم إلى ثلاثة أيام، والإحالة إلى لجنة الحماية المدرسية للنظر فى فصل الطالب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا، ثم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وهذا لم يعد مناسب مع الظاهرة.

وأكد أن هذه اللجان غير موجودة على ارض الواقع، كما أن هذه العقوبات لا تطبق، وايضا لا تتناسب والجرم المرتكب من جانب الطلاب، لافتا: تكرار مثل هذه الوقائع داخل أروقة المدارس أثر بالسلب على صورة المعلم أمام طالبه، فلم يعد يخشاه لأنه اعتاد على رؤية معلمه وهو يتم إهانته بالضرب أو بالسب، فمن ثم يفقد المعلم احترامه أمام طلابه، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى ترسيخ صورة سلبية تنقل ضعف المعلم وعدم قدرته بالتحلى بمثال القدوة أمام تلاميذه.

وبناء عليه اقترح النائب تعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.