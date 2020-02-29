شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد يحاضر طلاب جامعة الإسكندرية عن ريادة الأعمال وفرص منصة "جودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسائل عديدة يحملها رائد الأعمال محمد وحيد، مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إلى طلاب جامعة الإسكندرية أواخر الأسبوع، فى الحوار المفتوح الذى يجمعه بهم عن مشروعه الجديد، وعالم الاقتصاد الرقمى، والفرص والمزايا والتحديات الراهنة والمستقبلية، وما يخطط له من أفكار وخطوات مقبلة على صعيد التقنية وريادة الأعمال.

وتستضيف جامعة الإسكندرية، الأربعاء، محمد وحيد فى ندوة مفتوحة مع نحو 2000 من طلاب الجامعة فى أكبر مدرجات كلية التجارة، بحضور الأستاذ الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، ومشاركة مئات من طلاب الكليات العملية والنظرية وأصحاب الأفكار الرائدة والفاعلين فى الأنشطة النوعية والإنتاجية بالجامعة.

ويشرح مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية خلال الندوة، فكرة منصة جودة وخططها المرحلية والمستقبلية، وما تتيحه من فرص واسعة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن مكونات الاقتصاد الرقمى ومعدلات نموه عالميا، وكيف يمكن للشباب والخريجين الاستفادة من الطفرات التقنية فى تنمية مهاراتهم وخلق مسارات بديلة وفاعلة للعمل والدخل، من خلال مساحات التجارة والخدمات الإلكترونية وبرامج ومنصات العمل المستقل.

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وعن الندوة المرتقبة، قال رائد الأعمال محمد وحيد، إنها تأتى بغرض تحفيز الشباب وإطلاعهم على التطورات التقنية والعملية التى تشهدها الأسواق والأنشطة الصناعية والتجارية، وأفضل المسارات لدخول تلك المساحة من خلال الأفكار الرائدة والفرص الواسعة للابتكار وريادة الأعمال واستغلال الطاقات والقدرات بالصورة الأمثل، وبما يخلق وظائف غير تقليدية، وعوائد مالية ومستويات دخل مرتفعة وتتجاوز متوسط الدخول المعتاد فى سوق العمل التقليدية.

وأضاف مؤسس منصة جودة، أن الندوة ستشمل شرحا وافيا ومبسطا للفرص فى مجالات ريادة الأعمال والعمل المستقل، واستعراض الأفكار والمشروعات المصرية المبتكرة فى هذا المجال، فضلا عن إجابة أسئلة الطلاب وفتح نقاش موسع معهم فيما يخص آليات التنمية البشرية واكتشاف الذات وامتلاك أدوات المنافسة فى العالم الرقمى ومنظومة علاقات العمل الجديدة، كما تتناول الندوة عالم العمل المستقل وطريقة الانضمام إلى منصاته، واستعدادات السوق المصرية لأول منصة رقمية للعمل المستقل التى تنطلق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اقتصاد الخدمات الرقمية والتطبيقات المبتكرة للعمل وكيف يمكن للشباب اقتحام هذا العالم والمنافسة فيه، لافتا إلى أن الندوة ستشهد حضورا لطلاب من أصحاب الأفكار الرائدة والتجارب العملية والأنشطة الإنتاجية الناجحة، بغرض اكتشاف قدراتهم وتحفيزهم والعمل على تطوير أعمالهم، مع استعراض تلك التجارب الناجحة أمام قطاعات أوسع بما يقدم نماذج إيجابية محفزة ويزيد انخراط الشباب فى بيئة الاقتصاد الرقمى واستفادتهم من الفرص المتعاظمة فى هذا المجال الواسع والمهم.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.