شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حملات إخوانية لإثارة الفتن في المجتمع بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشعب المصري بشأن ما يتم تداوله حول وجود إصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك حملة من القنوات الإرهابية والمنتمين إلى جماعة الإخوان، تهدف إلى إثارة الفتن في المجتمع بسبب هذا الأمر.

وشددت النائبة، في بيان لها اليوم أن وزارة الصحة المصرية تلتزم بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهناك تنسيق مشترك لمواجهة أي حالات يتم اكتشافها.

ولفتت امال رزق الله: هناك متابعة يومية للإجراءات التي يتم تنفيذها في المطارات وتنسيق كامل مع الجهات الدولية ذات الصلة، لافتة: منظمة الصحة العالمية في تقاريرها تشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن.

ونوهت: "الحالة التي تم اكتشافها مؤخرا لأحد المواطنين الأجانب، تعافت بفضل التزام وزارة الصحة بالمعايير العالمية في العلاج، وبالفعل خرج من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له".

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كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنها تتواصل حاليا مع سفارة مصر فى كندا للتعرف على ملابسات ما ذكرته وزارة الصحة الكندية باكتشاف حالة مصابة بالكورونا لديها سجل صفر إلى مصر مؤخرا.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن هناك تواصل عال المستوى مع منظمة الصحة العالمية بذات الشأن، للتعرف على خط سير والأماكن التى زارها الكندى للتمكن من فحصها وتأمينها، مشيرة إلى أن مصر لم تسجل أى حالات مصابة بالمرض حالياً أو حتى حاملة للفيروس.