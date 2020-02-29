شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: 35 مليون جنيه دعم إضافي لمشروعات الصرف الصحي بقري طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب دائرة طهطا بسوهاج، إن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافقت على الموافقة على تعزيز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 35 مليون جنيه، دعما إضافيا لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج وخاصة لدائرة مركز طهطا والقري التابعة لها، وذلك بناء علي الطلب المقدم منه لوزيرة التخطيط.

وأوضح "سالم"، أن المبلغ سيوجه لصالح لمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بقري السوالم والشيخ زين الدين وبني حرب والقبيصات وبدء العمل الفعلي بقرية الجريدات، فضلا عن مشروع توسعات محطة مياه طهطا الجديدة وشبكاتها.

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ووفقا للخطاب الحكومي الخاص بالموافقة علي تعزيز استثمارات الهيئة، يتم توزيع المبلغ الإضافي كتالي: 7،5 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ زين الدين، و7،5 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي لقرية السوالم، و5 مليون جنيه لكل قرية من قري بني حرب والجريدات والقبيصات، و6 مليون جنيه لمشروع توسعات محطة مياه طهطا الجديدة وشبكاتها.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طالبت بحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وخطة عمل الوزارة حيال هذه المشروعات، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة فى واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث يحظى قطاع الصرف الصحى بأهمية كبرى على صعيد الجمهورية، وأكدت أن هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الاعتمادات المالية، ولهذا لابد أن تكون هناك قاعدة بيانات حول أعداد المشروعات المتوقفة والتى تم بدء العمل فيها منذ سنوات تخطت العشر سنوات فى بعض المحافظات، ونسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والنسبة المتبقية، وأعداد السكان المنتفعين من هذه الخدمة.