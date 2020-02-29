إيقاف 6 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية في الجزائر

أوقف الجيش الجزائري، الجمعة، 6 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية، بمناطق الجلفة وتلمسان، وعنابة وباتنة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع.



وحسب البيان فقد كشفت عناصر الجيش ودمرت مفارز أخرى، حيث يتعلق

الأمر بـ5 مخابئ للإرهابيين، و4 قنابل تقليدية الصنع.

كما قامت مفارز الجيش باسترجاع مسدس آلي، بكل من مناطق بومرداس والجلفة وباتنة.

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وأوقف الجيش الجزائري بالتنسيق مع الجمارك، خلال عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار، 23 شخصا.

كما ضبطت المفارز المشتركة 8 شاحنات و4 سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى 629 طنا من المواد الغذائية، و19 ألف و900 لتر من الزيت و11 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضغط.