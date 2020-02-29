طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 43 شخصًا، في وقت قالت المعارضة إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس فيالساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا"، وفق ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني.
لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية تقول إن أرقام ضحايا كورونا تتراوحبين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف.
وطالب المتحدث المواطنين الإيرانيين بالبقاء في منازلهم، في إشارة فهم منها تفشي الفيروس على نطاق واسع.
وأعلن عدد من الدول في الشرق الأوسط عن حالات إصابة بالفيروس، كانت إيران مصدرها مما يجعلها مركز التفشي في المنطقة.
وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، حذر الجمعة من إقبال البلاد على "أسبوع بالغ الصعوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مع استفحال كورونا.. إيران لمواطنيها: الزموا منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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