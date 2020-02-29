اخبار العالم

الجيش الليبي يحبط مخططًا إرهابيًا لداعش جنوبي البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن وعبر ضربة استباقية من إحباط مخطط تخريبي لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد.


وأكد علي الطرشاني، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة- سبها جنوب ليبيا، أنه تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لعمليات في

المنطقة.

وأوضح الطرشاني أنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى "أبو عبدلله " وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا، جنوب مدينة سبها.

Advertisements

 

وتابع أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها داهما مقرا في منطقة جنوب سبها كان يختبئ فيه "طبيب داعش" الحامل للجنسية، حيث ينظم مع آخرين لتنفيذ مخططًا إرهابيًا في الجنوب.

ونوه إلى أنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجاري تحقيق معه من قبل الجهات المختصة، قائلا:"إن الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يحبط مخططًا إرهابيًا لداعش جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا