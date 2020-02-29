إلغاء جلسة مجلس الأمة الكويتي لمناقشة تطورات كورونا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تغليبا للمصلحة العامة و بعد التواصل و التنسيق مع الإخوة الزملاء النواب الذين كانوا يرون عقد جلسة خاصة لمعرفة الإجراءات الحكومية إزاء التعامل مع تطورات فيروسكورونا.
ونظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية و انشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذاالمرض واستقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة، ومنعًا لأي محاولات للتكسب على حساب وحدة المجتمع.
فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الإثنين القادم، وسيعلن عنها باجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب في موعد مناسب سوف يعلن عنه لاحقا بعد التنسيق مع الحكومة
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