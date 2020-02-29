بعد اتفاق أمريكا وطالبان.. إعلان موعد سحب القوات الأمريكية

أصدرت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، السبت، بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان المتشددة، أوضحت فيه واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرًا.

وجاء في البيان، أن أمريكا ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600، خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وبعد خفض أولي للقوات وصولا

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إلى 8600 جندي، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها "بإتمام سحب قواتها المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وسيقومون بسحب جميع جنودهم من القواعد المتبقية" وفق الإعلان.

وبموجب الاتفاق، يغادر آلاف الجنود الأميركيين أفغانستان بشكل تدريجي بعد أكثر من 18 عاما، مقابل عدد من الضمانات الأمنية

من المسلحين، وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابول.

وفي الرابع عشر من فبراير، قال مسؤول أميركي بارز، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان توصلتا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، قد يفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق على "خفض العنف" لمدة سبعة أيام، ستتبعه بداية محادثات سلام تتضمن "جميع الأفغان" في غضون عشرة أيام، على أن تكون "محددة للغاية" وتغطي البلاد ككل، بما فيها القوات الأفغانية.