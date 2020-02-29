النمسا تطالب بوقف إطلاق النار فى إدلب وتدعو تركيا لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا

أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا قلق بلاده الشديد من التصعيد في منطقة إدلب، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وأعرب شالينبرج ـ في تصريحات له اليوم، عن أسفه للتطورات التي حدثت فى مدينة إدلب السورية، لافتاإلى تواصله مع الحكومة التركية وأوروبا لمنع حدوث هذه الكارثة الإنسانية.
وقال إنه من الضروري أن تمتثل تركيا لدورها المتفق عليه مع دول الاتحاد الأوربيبشأن اتفاقية الحدمن اللاجئين إلى أوروبا، وضرورة تجنب تكرار أزمة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين بشكل واسع والتى حدثت في عامي 2015-2016 وذلك بأي ثمن ممكن.
وقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده فتحت حدودها للمهاجرين للعبور إلى أوروبا، لافتا إلى أن 18 ألفا منهم عبروا بالفعل.
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