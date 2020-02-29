المكسيك تسجل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 3 حالات، بعد أن أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل حالة إصابة إضافية اليوم، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم السبت أن هناك حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في مدينة "كولياكان" بولاية "سينالوا" المكسيكية،

وحالتي إصابة في "مكسيكو سيتي".تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة البرازيلي أكد يوم الأربعاء الماضي تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لرجل برازيلي يبلغ من العمر 61 عامًا وصل إلى ساو باولو بعد عودته من إيطاليا.