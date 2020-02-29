مفتي البوسنة والهرسك يؤكد دعمه الإجراءات السعودية لمنع انتشار كورونا الجديد

بعث رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، الشيخ حسين كفازوفيتش، خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن شكره على ما تبديه المملكة من اهتمام بصحة المعتمرين، والتدابير التي اتخذتها في سبيل الحد من خطورة انتشار فيروس كورونا «COVID-19».

وجاء في الخطاب: «إن المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك كانت على الدوام تثق ثقة تامة في سلطات المملكة العربية السعودية، وفي مساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وجاء أيضا: «إن التحدي الذي يمثله هذا الوباء الجديد يعدّ محنة للعالم أجمع، وهو فرصة أيضا كي نؤكد جميعا -نحن البشر- قدرتنا على مواجهة المشكلات المشتركة، عندما نُظهر القدر الكافي من الثقة المتبادلة وإرادة التعاون. ويجب على المسلمين أن يكونوا السباقين في تلك المساعي، لأن ذلك من أسس الإسلام الثابتة. لذا، يسرّنا أن نرى المملكة العربية السعودية تضرب المثل للجميع، بحزمها واستعدادها لاتخاذ التدابير المشتركة -عندما يتعلق الأمر بالحج- لحماية الأرواح، ليس فقط أرواح المسلمين الذين يؤدون الشعائر، بل وأرواح مواطنيهم في الدول القادمين منها».

كما أكد رئيس العلماء أن مكتب الحج والعمرة لدى المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، سيتابع كل التعليمات الصادرة عن الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية، وسيقوم بملاءمة خططه وفقا لها، وبإعلام كل الذين يخططون في الفترة القادمة لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء الشعائر، في الوقت المناسب.

كما بعث رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، برسالة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، يؤكد فيها شكره على ما تبديه المملكة من اهتمام بصحة المعتمرين، والتدابير التي اتخذتها في سبيل الحد من خطورة انتشار الفيروس.