الجيش الليبي: سنطرد جميع القوات الأجنبية في طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري،

أن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر سيواصل هجومه ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، وسيطرد جميع القوات الأجنبية التي تقاتل حاليا في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وتابع: "يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مصدرة إرهابيين ومجرمين يهددون الدول المجاورة، خاصة مصر. وهو يفعل ذلك عن طريق إرسال مرتزقة بشكل مستمر. لن نتسامح مع وجود جنود أجانب في أراضينا".

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا حول هذا البلد إلى "مصدرة إرهابيين تهدد المنطقة بأسرها.

وكان الجيش الليبي أسقط أمس طائرتين تركيتين جنوبي العاصمة طرابلس، عقب انطلاقها من قاعدة معيتيقة التركية في طرابلس.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل الماضي، أسقط الجيش الليبي نحو 30 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار TB2، كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.

وحولت أنقرة مطار معيتيقة إلى قاعدة تركية في ليبيا، بعد أن تسلمته ونشرت في محيط المطار المدني والشق العسكري مضادات جوية ومدافع موجهة، واستخدمته في تهريب السلاح والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

