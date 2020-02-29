كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحظر التجمعات العامة في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب 73 شخصًا حتى الآن في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد صباح اليوم السبت.

وقررت الحكومة الفرنسية إلغاء التجمعات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من 5000 شخص على المستوى الوطني. كما سيتم إلغاء تجمعات أخرى في الأماكن المفتوحة عندما تتسبب في "الاختلاط مع مواطنين من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس".

وفي هذا السياق، أوضح وزير الصحة أنه تم إلغاء نصف ماراثون باريس الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد.

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وبالتالي، أصبحت جميع التجمعات العامة في إقليم "واز" - محور الوباء الرئيسي في البلاد - محظورة. وسيتم إغلاق المدارس اعتبارًا من يوم الاثنين في ست بلدات، خمسة منهم في إقليم "واز" والأخيرة في "سافو العليا".

وترأس إيمانويل ماكرون صباح اليوم السبت مجلسًا للدفاع، وأعقبه مجلس وزراء استثنائي لبحث آخر المستجدات حول الوباء الذي انتقل إلى خطوة جديدة في البلاد.

وقد أعلنت فرنسا حالتي وفاة بفيروس كورونا، وشفاء اثنتي عشرة حالة وتواجد حوالي أربعين مريضًا في المستشفى.