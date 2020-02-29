كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش الوطني يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، بأنه أحبط مخطط تخريبي لتنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب البلاد، وذلك عن طريق ضربة استباقية.

وأكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة "سبها" جنوب ليبيا علي الطرشاني، على أنه تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش كان يخطط لعمليات في المنطقة.

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وأفاد الطرشاني بأنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى "أبو عبدلله "، وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا، جنوب مدينة سبها.

وأضاف: أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها داهما مقرًا في منطقة جنوب سبها كان يختبئ فيه "طبيب داعش" الحامل للجنسية؛ حيث ينظم مع آخرين لتنفيذ مخطط إرهابي في الجنوب.

كما لفت إلى أنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجاري تحقيق معه من قبل الجهات المختصة، قائلا: إن "الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة".