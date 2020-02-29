كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة وطالبان توقعان اتفاقية تاريخية لسحب القوات في الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تاريخية مع مقاتلي حركة طالبان، اليوم السبت، وهذا يمكن أن يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للجنود الأجانب من أفغانستان خلال الـ 14 شهرًا القادمة ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب التي دامت 18 عامًا هناك.

وقال زبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية المتشددة: "الشيء الأكبر هو أننا نأمل أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوعودها خلال المفاوضات والسلام"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "مجاهد"، أنه "من المثير للغضب والاستفزاز" أن الطائرات العسكرية الأجنبية استمرت في التحليق فوق أراضي طالبان، لكن مقاتلي الميليشيات كانوا يتبعون الأمر بالتنازل.

بالنسبة لملايين الأفغان، تمثل الاتفاقية بعض الأمل لإنهاء سنوات من إراقة الدماء.

في حين يمهد الاتفاق الطريق للولايات المتحدة للانسحاب التدريجي من أطول حرب لها، يتوقع الكثيرون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيدًا.

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تم توقيع الاتفاقية في العاصمة القطرية، الدوحة، من قبل المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، والمدير السياسي لـ"طالبان" الملا عبد الغني برادار. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في متناول اليد لحضور الحفل.

وفي الوقت نفسه، سافر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى كابول في زيارة قال مسؤولون وخبراء، إنها تهدف إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بالتزام الولايات المتحدة تجاه البلاد.

بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تمثل الاتفاقية فرصة للوفاء بوعده بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن. لكن خبراء الأمن وصفوها، أيضًا، بأنها مقامرة في السياسة الخارجية تمنح طالبان الشرعية الدولية.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول على "تويتر": "اليوم هو يوم ضخم بالنسبة لأفغانستان، إنه يتعلق بصنع السلام وصنع مستقبل أكثر إشراقًا. نحن نقف مع أفغانستان".

قبل ساعات من الاتفاقية، أمرت "طالبان" جميع مقاتليها في أفغانستان "بالامتناع عن أي نوع من الهجوم ... من أجل سعادة الأمة".