كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية الأزيج التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة ولاية الأزيج في تركيا، اليوم السبت، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

وقال علماء الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات في منطقة سيفريس بمقاطعة الأزيج في الساعة 15:58 بالتوقيت المحلي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن.

في 24 يناير، قُتل أربعون شخصًا وأُصيب العشرات بجروح عندما هز زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة إقليم إلازيج ، بالقرب من مدينة سيفريس.