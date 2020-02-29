كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء عاجل من البحرين ضد العائدين من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة البحرينية، اليوم السبت، إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المواطنين الذين عادوا مؤخرا من إيران، ولم يتجاوبوا مع طلب الخضوع للفحص الطبي، للتأكد من إمكانية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحصرت السلطات البحرينية، أسماء جميع العائدين من إيران منذ بداية فبراير، قبل أن تعلن الجمهورية الإسلامية عن تفشي الفيروس الخطير في أراضيها، وحددت أماكن تواجدهم، حيث يبلغ عددهم 2292 شخصا.

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها إلى أن 310 مواطنين من هذه القائمة تجاوبوا مع دعوة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقاموا بتسجيل أنفسهم لجدولة مواعيد الفحص الطبي من خلال الاتصال عبر الخط الساخن.

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وهددت الداخلية البحرينية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل شخص عاد من إيران خلال الفترة المذكورة ولم يقم بالاتصال وعمل الفحوصات المطلوبة"، مطالبة إياهم بالاتصال مع السلطات بأسرع وقت ممكن وتسجيل موعد للفحص.

وأوضحت الوزارة أنه، إذا أثبتت نتائج الفحوصات أن الشخص غير مصاب، فإنه يعود مباشرة إلى منزله، ليستكمل بنفسه وفي غرفة منفصلة مدة الحجر الصحي المطلوبة، وذلك مع منحه إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين.

وكانت البحرين، قد سجلت حتى الآن 38 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، نقلًا على قناة روسيا اليوم.