كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: توقفوا عن المصافحة بالأيدي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، المواطنين بالتوقف عن المصافحة بالأيدي بسبب انتشار فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة.

وأكد فيران أن "معظم عمليات انتقال العدوى تحدث عن طريق الأيدي. لا أقول أنه يتعين تحديد أسلوب الأدب، ولكنني أدعو إلى التعبير عنه بطريقة مختلفة"، مشددًا على ضرورة تجنب المصافحة لفترة لم يتم تحديدها.

وقال فيران: "انتقلنا الآن إلى المرحلة الثانية: الفيروس ينتشر في بلادنا وعلينا إبطاء انتشاره".

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يُذكر أن فرنسا أعلنت عن 57 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد يوم من رفع منظمة الصحة العالمية لمستوى التهديد الدولي الذي يمثله الفيروس إلى "مرتفع للغاية".

وقد ترأس إيمانويل ماكرون صباح اليوم السبت مجلسًا للدفاع، وأعقبه مجلس وزراء استثنائي لبحث آخر المستجدات حول الوباء الذي انتقل إلى خطوة جديدة في البلاد.

وحتى الوقت الحالي، أعلنت فرنسا حالتي وفاة بفيروس كورونا، وشفاء اثنتي عشرة حالة وتواجد حوالي أربعين مريضًا في المستشفى.