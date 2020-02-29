كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن موعد سحب قواتها من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم الولايات المتحدة وحلف الناتو بسحب جميع القوات من أفغانستان في غضون 14 شهرًا إذا التزمت حركة طالبان بشروط الاتفاق، وفقًا لبيان مشترك صدر عن الحكومتين الأمريكية والأفغانية، اليوم السبت.

وقال البيان: "سوف يكمل التحالف سحب قواته المتبقية من أفغانستان في غضون 14 شهراً بعد الإعلان عن هذا الإعلان المشترك واتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان ... مرهونًا بتنفيذ طالبان لالتزاماتها بموجب اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".