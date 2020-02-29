بالوثيقة.. المليشيا تمنع  إحضار العازفين خلال المناسبات بحجة

السبت 29 فبراير 2020

تواصل مليشيا الحوثي في مديرية كحلان عفار، بمحافظة حجة، تطبيق أفكار متطرفة أقرتها على سكان المديرية، عبر مندوبيها ومشرفيها المختارين من سلطاتها الكهنوتية العُليا.



ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة مصورة من وثيقة صادرة عما يسمى "الجانب الإشرافي" التابع لما يسمى "المسيرة القرآنية" وجهت بمنع العزف والغناء التقليدي في الأعراس.

واعتبرت مليشيا الحوثي -كما نصت الوثيقة - الغناء في الأعراس إهانة لمقاتليها وقتلاها وأسراها، شاكية من عدم تجاوب السكان مع دعواتها بحظر الاغاني في المناسبات الفرائحية.

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ووجه الحوثيون خطابهم إلى مدير مديرية عفار المعين من قبلهم، والذي طولب بوضع حلول تمنع استمرار السكان من إحضار العازفين خلال المناسبات.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا ما يحدث بأنه تصرف متطرف يعيد إلى الأذهان ما كان يقوم به تنظيم داعش في الرقة والموصل، مطالبين بعدم الاستجابة لهذه الدعوات غير القانونية.