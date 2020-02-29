شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: الاتفاق مع طالبان «اختبار حقيقي» لجهود تحقيق السلام في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو في فعالية بالعاصمة القطرية الدوحة قبل التوقيع: "نحن في البداية فقط... الخفض الملحوظ في العنف سوف يوفر شروط السلام".
وأضاف أن الأفغان بحاجة للعيش في سلام ورخاء فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقال إنه يجب أيضا التأكيد للولايات المتحدة أنه لن يكون هناك تهديد إرهابي من هذه البلاد.
وقال: "سنقوم بما يتطلبه الأمر لحماية شعبنا".
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