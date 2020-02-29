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بومبيو: الاتفاق مع طالبان «اختبار حقيقي» لجهود تحقيق السلام في أفغانستان

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الاتفاق الذي وقعته بلاده مع جماعة طالبان هو "اختبار حقيقي" للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في أفغانستان، وأن تراجع العنف على مدار الأسبوع الماضي يظهر أنه يمكن للمتطرفين أن يختاروا أن يكونوا سلميين.

وقال بومبيو في فعالية بالعاصمة القطرية الدوحة قبل التوقيع: "نحن في البداية فقط... الخفض الملحوظ في العنف سوف يوفر شروط السلام".

وأضاف أن الأفغان بحاجة للعيش في سلام ورخاء فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقال إنه يجب أيضا التأكيد للولايات المتحدة أنه لن يكون هناك تهديد إرهابي من هذه البلاد.

وقال: "سنقوم بما يتطلبه الأمر لحماية شعبنا".

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