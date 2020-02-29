عالم المتعة والترفيه.. أروع 6 جزر سياحية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم ”الخليج 365” الإخبارية لقرائها الكرام أبرز الجزر السياحية التي يمكنكم زيارتها لقضاء وقت ممتع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. إليكم القائمة:

1 صير بني ياس 2 جزيرة زايا نوراي 3 Advertisements جزيرة بوطينة 4 جزيرة نخلة جبل علي 5 جزيرة المرجان 6 جزيرة النخلة جميرا

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