انت الان تتابع ترامب مستعد للاجتماع مع زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بشأن الحد من التسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للاجتماع مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف مناقشة الحد من التسلح.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن ترامب يريد استغلال اجتماع كهذا يضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمحاولة إحراز تقدم بشأن اتفاق ثلاثي للحد من التسلح مع روسيا والصين.
ولم يتضح موعد انعقاد هذه القمة.
وأضاف المسؤول أن ”الولايات المتحدة ستستغل هذه الفرصة لحمل روسيا والصين على الانضمام إلى الإطار الدولي للحد من التسلح وتجنب سباق تسلح باهظ التكلفة“.
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