الجيش الوطني الليبي يحبط في ضربة استباقية مخططا لتنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أحبط الجيش الوطني الليبي في ضربة استباقية مخططا لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف جنوب البلاد.



وأكد علي الطرشاني المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في سبها جنوبي ليبيا، السبت، أنه تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش كان يخطط لعمليات إرهابية في المنطقة.

وأوضح الطرشاني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي السوداني عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى "أبوعبدلله" وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا، جنوب مدينة سبها.

وتابع أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها داهمت مقرا كان يختبئ به في منطقة جنوب سبها، كان ينظم مع آخرين لتنفيذ عمل ما في الجنوب.

Advertisements

ونوه بأنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجاري تحقيق معه من قبل الجهات المختصة، قائلا: "إن الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة".

وحرر الجيش الليبي مدينة سرت –التي كانت المعقل السابق للتنظيم الإرهابي- يناير/كانون الثاني الماضي، في أقل من ٦ ساعات بعد طرد الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية ضمن عملية طوفان الكرامة التي انطلقت أبريل/نيسان ٢٠١٩ لتخليص المنطقة الغربية من التنظيمات المتطرفة.

وعثر الجيش الليبي خلال عمليات تمشيط وخططه الأمنية لتأمين المدينة وتطهيرها النهائي على عدد من السجون والمقابر الجماعية التابعة للتنظيم الإرهابي كما ألقى القبض على عدد من عناصره والخلايا النائمة خاصة العاملين بالجناح الإعلامي للتنظيم.

ومنذ إعلان تحرير مدينة سرت تمكن الجيش الليبي من إلقاء القبض على عدد من عناصر وقيادات داعشية مختبئة داخل المدينة بالإضافة إلى عدة مدن أخرى خاصة في الجنوب.

ودخلت قوات الجيش الليبي إلى الجنوب الليبي يناير/كانون الثاني 2018، وتمكنت من فرض القانون فيه وطرد الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات العابرة للحدود، ومنذ حينها وشهدت المنطقة هدوءا نسبيا عقب فراغ أمني لعدة سنوات منذ عام 2011 نتيجة لفوضى السلاح والحدود المفتوحة على أكثر من 4 دول.