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عُمان تستعد لإجلاء رعاياها من شيراز بإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عُمان تستعد لإجلاء رعاياها من شيراز بإيران

متابعات_الخليج 365

تستعد سلطنة عمان لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيران، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة عشرات الإيرانيين بينهم مسؤولين .

 

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وقالت وزارة الخارجية العمانية أن سفارة السلطنة في طهران، تحث مجدداً المواطنين في مختلف مناطق إيران ترتيب حجوزاتهم على طيران تابان من شيراز الى مسقط رحلة يوم الثلاثاء .

 

وأكدت أن هذه ستكون آخر رحلة .. مشددة على سرعة الحجز .

 

وتسببت إيران بتفشي وباء كورونا إلى مختلف الدول المجاورة منها عمان والكويت والبحرين والعراق ولبنان

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